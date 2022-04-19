ВОЙНА В Украине видео После уничтожения "москвы" в Черном море осталось всего пять русских военных кораблей с ракетами

2022-04-19 12:28

В Черном море сейчас находится пять российских кораблей с крылатыми ракетами морского базирования типа Калибр. Пока они еще не выполнили известного приказа украинских пограничников с острова Змеиный. Не исключено, что в ближайшее время эти корыта следом за флагманом чф рф ракетным крейсером "москва" произведут "отрицательное всплытие" и станут подводными.

"В акватории Черного моря в настоящее время находятся пять российских носителей КРМБ типа Калибр. Их суммарный залп может составлять не менее 36 ракет", - сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его данным, в Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины, изоляции морского побережья Украины и ведению разведки. Пока продолжают.