ВОЙНА В Украине Оккупантов убивают сотнями: сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ на 19 апреля

2022-04-19 16:00

 

В Украине уже 55-й день идет полномасштабная война с российскими оккупантами. Потери РФ в живой силе по состоянию на утро 19 апреля составляют 20 800 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 20 800 человек
  • танков ‒ 802 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2 063 ед,
  • артиллерийских систем – 386 ед,
  • РСЗО - 132 ед,
  • средств ПВО - 67 ед,
  • самолетов – 169 ед,
  • вертолетов – 150 ед,
  • автомобильной техники - 1 495 ед,
  • корабли/катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 ед,
  • специальной техники – 27 ед,
  • пусковых установок - 4 ед.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Азов перешел в контратаку в осажденном Мариуполе и «покрошил» оккупантов

2022-04-18 23:00

Сериал "Чернобаевка": ВСУ в 16-й раз разбили оккупантов

2022-04-18 17:00

Генштаб назвал потери российской армии с начала войны

2022-04-18 16:00

ВСУ отвергли ультиматум оккупантов о сдаче. Мариуполь еще не пал, - Шмыгаль

2022-04-17 22:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Устроить "ад" Путину: Британия отправит ВСУ бронированные ракетные установки Stormer

2022-04-19 17:30

В Мариуполе оккупанты не только бомбят "Азовсталь", но и хаотично бьют по жилому сектору – советник мэра

2022-04-19 17:00

Байден созывает срочное совещание мировых лидеров из-за нового наступления России в Украине

2022-04-19 16:30

Оккупантов убивают сотнями: сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ на 19 апреля

2022-04-19 16:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Устроить "ад" Путину: Британия отправит ВСУ бронированные ракетные установки Stormer 2022-04-19 17:30
В Мариуполе оккупанты не только бомбят "Азовсталь", но и хаотично бьют по жилому сектору – советник мэра 2022-04-19 17:00
Байден созывает срочное совещание мировых лидеров из-за нового наступления России в Украине 2022-04-19 16:30
Оккупантов убивают сотнями: сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ на 19 апреля 2022-04-19 16:00