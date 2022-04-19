Оккупантов убивают сотнями: сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ на 19 апреля
2022-04-19 16:00
В Украине уже 55-й день идет полномасштабная война с российскими оккупантами. Потери РФ в живой силе по состоянию на утро 19 апреля составляют 20 800 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составили:
- личного состава - около 20 800 человек
- танков ‒ 802 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2 063 ед,
- артиллерийских систем – 386 ед,
- РСЗО - 132 ед,
- средств ПВО - 67 ед,
- самолетов – 169 ед,
- вертолетов – 150 ед,
- автомобильной техники - 1 495 ед,
- корабли/катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ - 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 ед,
- специальной техники – 27 ед,
- пусковых установок - 4 ед.