ВОЙНА В Украине Оккупантов убивают сотнями: сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ на 19 апреля

2022-04-19 16:00

В Украине уже 55-й день идет полномасштабная война с российскими оккупантами. Потери РФ в живой силе по состоянию на утро 19 апреля составляют 20 800 человек.



Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составили: