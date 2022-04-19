ВОЙНА В Украине В США пообещали продолжить помогать Украине оружием и назвали угрозу рф "пустой"

2022-04-19 18:30

 

Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине оружием, несмотря на угрозы со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала обещанные от Кремля "последствия" пустыми.

По ее словам, отвечать на эти угрозы Вашингтон не намерен. Об этом Псаки рассказала на брифинге.

"Мы делаем то, что президент Байден обещал делать с самого начала: в случае вторжения России США оказывают значительную помощь в безопасности, экономическую помощь и поддержку украинскому народу. И мы собираемся продолжать делать именно это", - сказала она.

Псаки добавила, что США продолжают рассматривать введение дополнительных санкций.

"Это непрерывный процесс. Мы продолжаем расширять цели наших санкций и продолжаем предпринимать шаги как по дальнейшему ужесточению наших санкций для предотвращения уклонения, так и по введению дополнительных санкций", - объяснила она.

Она также отметила, что санкции укрепляют позиции украинской делегации за столом переговоров, даже глава российского Центробанка отмечает их разрушительное воздействие на российскую экономику.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Подоляк назвал единственный способ быстро закончить войну в Украине

2022-04-19 21:00

В США рассказали о тактике рф на востоке Украины и численности российских войск

2022-04-19 20:00

Байден созывает срочное совещание мировых лидеров из-за нового наступления России в Украине

2022-04-19 16:30

Диверсанты готовят провокации в Пасхальную ночь сразу в пяти областях Украины - стали известны детали

2022-04-19 14:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

До -5 в Украине: синоптик предупредила о заморозках

2022-04-19 21:30

Подоляк назвал единственный способ быстро закончить войну в Украине

2022-04-19 21:00

Арестович: Россия выдает потери своей армии за украинские

2022-04-19 20:30

В США рассказали о тактике рф на востоке Украины и численности российских войск

2022-04-19 20:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

До -5 в Украине: синоптик предупредила о заморозках 2022-04-19 21:30
Подоляк назвал единственный способ быстро закончить войну в Украине 2022-04-19 21:00
Арестович: Россия выдает потери своей армии за украинские 2022-04-19 20:30
В США рассказали о тактике рф на востоке Украины и численности российских войск 2022-04-19 20:00