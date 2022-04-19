ВОЙНА В Украине В США пообещали продолжить помогать Украине оружием и назвали угрозу рф "пустой"

2022-04-19 18:30

Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине оружием, несмотря на угрозы со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала обещанные от Кремля "последствия" пустыми.

По ее словам, отвечать на эти угрозы Вашингтон не намерен. Об этом Псаки рассказала на брифинге.

"Мы делаем то, что президент Байден обещал делать с самого начала: в случае вторжения России США оказывают значительную помощь в безопасности, экономическую помощь и поддержку украинскому народу. И мы собираемся продолжать делать именно это", - сказала она.

Псаки добавила, что США продолжают рассматривать введение дополнительных санкций.

"Это непрерывный процесс. Мы продолжаем расширять цели наших санкций и продолжаем предпринимать шаги как по дальнейшему ужесточению наших санкций для предотвращения уклонения, так и по введению дополнительных санкций", - объяснила она.

Она также отметила, что санкции укрепляют позиции украинской делегации за столом переговоров, даже глава российского Центробанка отмечает их разрушительное воздействие на российскую экономику.