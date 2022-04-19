ВОЙНА В Украине Пасха-2022: получат ли украинцы дополнительные выходные во время весенних праздников

2022-04-19 19:00

В условиях военного положения в Украине некоторые правила относительно выходных изменились.

В этом году у украинцев не будет дополнительных выходных в апреле и мае из-за военного положения, которое действует в государстве с 24 февраля. Так, 25 апреля, 2 мая и 9 мая будут рабочими днями, которые будут оплачиваться в обычном порядке. Об этом сообщили Государственная службе Украины по труду.

"Статьей 73 Кодекса законов о труде Украины установлено 9 праздничных дней (в том числе 1 мая – День труда, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне)", – говорят в ведомстве.

Также в Украине установлено 4 нерабочих дня – религиозные праздники, в которые люди не работают (7 января и 25 декабря – Рождество Христово, а также Пасха и Троица).

По украинскому законодательству если выходной совпадает с праздничным или нерабочим днем, он переносится на следующий день после них. Весной 2022 года выходными днями должны были быть понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день). Однако действие статьи, определяющей праздничные и нерабочие дни, приостанавливается в условиях военного положения. Поэтому этой весной у украинцев нет дополнительных выходных.