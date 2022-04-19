ВОЙНА В Украине В США рассказали о тактике рф на востоке Украины и численности российских войск

2022-04-19 20:00

В Пентагоне заявили, что в Украине сейчас находится 76 российских батальонно-тактических групп, что на 11 больше, чем неделю назад. Из них 12 групп задействованы в Мариуполе, их высвобождение позволит усилить другие участки фронта.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, пишет СNN.

Также по его данным, 22 БТГ противника находятся на северных границах Украины. По украинским данным, напомним, у россиян непосредственно на территории нашей страны уже 87 БТГ, то есть порядка 60 тысяч военных.

Кроме того, в Пентагоне заявили, что основной упор в битве на востоке Украины Москва будет делать на бронетехнике и артиллерии, учитывая степной характер местности. Силы продолжают вводить в Украину, также укрепляются и тыловые службы.

Вместе с тем, наиболее серьезные бои продолжаются в Попасной (это нужно РФ, чтобы с запада заблокировать северодонецкую группировку ВСУ).

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США добавил, что россияне за минувшие сутки около 200 раз поднимали военные самолеты, которые участвуют в «спецоперации».

Война в Украине продолжается уже 55-й день. «Страна» следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.