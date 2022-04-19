ВОЙНА В Украине Арестович: Россия выдает потери своей армии за украинские

2022-04-19 20:30

 

Таким образом оккупанты фактически признали более 23 тысяч смертей российских солдат

Российская сторона выдает потери своей армии за потери Вооруженных сил Украины. Таким образом они знают уже о более чем 23 тысячах погибших оккупантов.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, Минобороны РФ берет эти цифры с ежедневных докладов о потерях российской армии.

"Слышите потери украинской армии, которое озвучивает Минобороны РФ? Больше 23 тысяч. Знаете, что это за цифра? У меня есть большое подозрение, что это российские потери, которые они выдают за украинские. Они ж о своих заявляют о 1500. И чтобы не сочинять, они берут цифры с ежедневных докладов с российской стороны и выдают их за украинские. Можете прикинуть себе, уважаемые россияне, во что вам обходится эта кампания", – сказал Арестович.

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