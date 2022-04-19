ВОЙНА В Украине Российские командиры тайно вывозят свои семьи из Брянской области вглубь рф, - журналист

2022-04-19 22:00

Российские командиры начали вывозить свои семьи из Брянской области вглубь России. Информацию об их эвакуации скрывают.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

"Командование 144 мотострелковой дивизии (в/ч 23060, Смоленск) втайне вывозит свои семьи из Брянской области вглубь Российской Федерации", - написал журналист.

По его информации, свои семьи вывезли:

командир 254 мотострелкового полка (в/ч 91704, Клинцы) - полковник Даньшин И. А.,

командир 1032 отдельного батальона материального обеспечения (в/ч 14370, Почеп) - подполковник Самедов М. М.

"С целью предотвращения панических настроений среди местного населения информация о необходимости эвакуировать семьи тщательно скрывается", - отметил Цимбалюк.

Напомним, недавно Федеральная служба безопасности России заявила об обстреле пограничного пункта "Новые Юрковичи" в Брянской области. Якобы обстрел был осуществлен со стороны Украины.