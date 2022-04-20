ВОЙНА В Украине видео ООН требует на 4 дня прекратить огонь, готова направить гуманитарную помощь в Мариуполь

2022-04-20 12:27

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш требует объявить с 21 апреля четырехдневное гуманитарное прекращение огня в Украине.

"Я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в связи со Страстной неделей, начиная с Великого четверга и до воскресенья", - сказал Гутерриш в своемобращении.

Генсек добавил, что ООН готова направить гуманитарную помощь в пострадавшие от российского вторжения украинские города. Речь идет о Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске. Гутерриш подчеркнул, что это возможно только в том случае, если перемирие вступит в силу.

Напомним, накануне командир полка Азов обратился к мировым лидерам с просьбой организовать зеленый коридор, чтобы женщины, дети и раненые могли безопасно выйти.

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