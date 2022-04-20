ВОЙНА В Украине В Минобороны рассказали, какую "победу" рф хочет достичь к 9 мая

2022-04-20 17:00

Россия имеет определенный план, который необходимо выполнить до 9 мая, но не будет ограничиваться им.

Российские оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 9 мая, а также удержать "сухопутный коридор" в оккупированный Крыму.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник в интервью "РБК-Украина".

"Сейчас их цель вполне понятна: оттеснить украинские силы за административные границы Донетчины и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" до временно оккупированного Крыма. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим", - заявил Мотузяник.

По словам полковника, в дальнейшем оккупанты будут пытаться развить наступление и в других областях, в частности на Херсонщине, чтобы захватить как можно больше территорий. Сейчас враг готовится к этому, собирает силы и закрепляется на участках, которые он уже оккупировал. Однако это будет зависеть от результатов боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, Мотузяник подтвердил, что россияне будут пытаться окружить украинскую военную группировку в зоне ООС.

"Это такая тактика российской армии - полное или частичное окружение подразделений на основных направлениях, сковывание сил, перекрытие возможных путей логистического обеспечения и дальнейший разгром. Они любят отчитываться об образовании так называемых "котлов". Наша задача – этого не допустить", - отметил спикер Минобороны.

Ранее Мотузяник констатировал, что битва украинских защитников с российскими оккупантами за Донбасс длится уже несколько дней. Захватчики активизировали наступательные действия на Луганщине и Донетчине.