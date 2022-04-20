ВОЙНА В Украине Решающая битва за Украину уже началась - спикер Минобороны

2022-04-20 19:00

 

Российские захватчики активизировали наступательные действия на Луганщине и Донетчине.

Битва украинских защитников с российскими оккупантами за Донбасс продолжается уже несколько дней. Захватчики активизировали наступательные действия на Луганщине и Донетчине.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

В течение последних нескольких дней враг значительно ускорил наступательные действия в Восточной операционной зоне и увеличил количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов фактически по всей линии соприкосновения.

"Сейчас мы можем говорить, что эта решающая битва уже началась", – пояснил Мотузяник.

По его мнению, широкое наступление российских оккупантов на востоке нашей страны рано или поздно должно было состояться.

В то же время полковник отметил, что украинские города и села на этой территории являются большими и маленькими крепостями. Они мужественно держат оборону и препятствуют врагу.

"Они не дают осуществиться его планам захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе - это, без преувеличения, решающая битва за Украину",- подчеркнул спикер Минобороны.

Как известно, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил начало новой фазы российского наступления на востоке Украины.

Ночью и утром 19 апреля российские силы сосредоточились на прорыве обороны Луганской и Донецкой области. Также в планы оккупантов входит полный контроль над Мариуполем.

Продолжаются обстрелы южных городов Украины.

 

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