ВОЙНА В Украине Оккупанты потеряли уже 815 танков и 150 вертолетов – Генштаб 2022-04-20 18:30 Российские оккупационные войска потеряли уже почти 21 тысячу солдат, 815 танков и 150 вертолетов. Источник: Генштаб Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили личного состава – около 20900 человек ликвидировано

танков ‒ 815 ед,

боевых бронированных машин ‒ 2087 ед,

артиллерийских систем – 391 ед,

РСЗО - 136 ед,

средства ПВО - 67 ед,

самолетов – 171 ед,

вертолетов – 150 ед,

автомобильной техники - 1504 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 165.

Специальная техника – 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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