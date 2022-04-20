ВОЙНА В Украине США, Великобритания и Канада поставят Украине мощную артиллерию

2022-04-20 19:30

Новое оружие позволит Украине эффективнее защищаться от российской агрессии и в перспективе освободить захваченные территории.

Правительства трех ведущих стран мира — США, Великобритании и Канады во вторник вечером, 19 апреля обявили о поставках тяжелой артиллерии для ВСУ, передает Акцент.

Президент США Джозеф Байден, премьер-министры Великобратинии Борис Джонсон и Канады Джастин Трюдо таким образом ортеагировали на эскалацию военных действия на Донбассе и Юге Украины со стороны россии.

Отмечается, что во вторник президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Портсмуте, штат Нью-Хэмпшир сказал, что США планируют послать в Украину больше артиллерии.

Чиновник администрации сообщил, что новый пакет может быть утвержден в течение ближайших 36 часов, хотя другой представитель Белого дома отметил, что сроки не определены, и решение может быть принято в ближайшие дни. Общий пакет помощи оценивается в 800 миллионов долларов.

Одновременно с этим сообщили о передаче артиллерии и Канада с Великобританией.