ВОЙНА В Украине Недовольство растет: российские оккупанты готовы бунтовать против своих командиров

2022-04-20 20:30

 

Российские оккупанты готовы бунтовать против своих командиров. Военные преступники даже не скрывают того, что могут расстрелять свое руководство.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, украинские правоохранители перехватили еще один разговор оккупанта со своим братом, которому он рассказывает о страшных боях, о попадании в кольцо и как они жили без воды и еды в лесу.

Кроме прочего, оккупанты недовольны тем, что командиры отдают приказы стрелять по мирному населению. Хотя все равно эти приказы, как мы можем видеть по Буче и другим мирным городам Украины, они выполняются.

«Наше командование получило провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше съе***ось и нас бросило. Я приеду и в военную прокуратуру целый том напишу», — говорит разгневанный российский оккупант.

Вместо этого его брат рекомендует расстреливать военным своих командиров.

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