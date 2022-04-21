ВОЙНА В Украине В ближайшем окружении путина уже признали войну против Украины катастрофической ошибкой, - Bloomberg

2022-04-21 15:38

По словам собеседников Bloomberg из окружения путина, он наивно полон решимости продолжать войну в Украине, несмотря на провал плана по быстрому захвату страны. Это объясняют тем, что в его глазах сокращение амбиций москвы сделает ее "безнадежно уязвимой и слабой" перед Западом.

Также сообщается, что через несколько недель после начала войны круг советников президента рф еще больше сузился.

По данным СМИ, путлер принимал решение о вторжении в Украину вместе с такими "ястребами" как министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба Валерия Герасимов и секретарь совбеза Николай Патрушев.

Издание подчеркивает, что ограниченность информации, которую получал путин, способствовала кремлевским просчетам, москва рассчитывала, что в первые же дни наступления получит более широкую поддержку в рядах ВСУ и украинских политиков.

"Также он недооценил своего украинского коллегу, поначалу считая его слабым", - отмечается в материале.

Вместе с тем, издание пишет, что из-за роста военных потерь окружение путина уже ставит под сомнение его решение вторгнуться в Украину.

Как заявили сразу 10 анонимных источников, некоторые члены ближайшего окружения путина называют войну против Украиной "катастрофической ошибкой, которая отбросит страну в прошлое на многие годы".

При этом приближенные к путину не видят шансов, что он изменит свой курс, как и перспектив внутреннего сопротивления. Часть из них всерьез опасается, что тот прибегнет к ядерному оружию.

По их словам, путин все больше и больше полагается на сужающийся круг бескомпромиссных советников и отвергает попытки других предупредить его о фатальных экономических и политических издержках.