ВОЙНА В Украине россия намерена использовать в войне против Украины устаревшую советскую технику – разведка

2022-04-21 19:00

Путинская армия несет очень большие потери в войне в Украине как среди личного состава, так и среди вооружения и техники. Чтобы пополнить обеспечение оккупантов, в России решили приобщить к войне устаревшую советскую технику.

Примечательно, что такая техника с 1970-х годов находилась на базах хранения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Решительное сопротивление и устойчивость украинской армии помешали российским планам в короткие сроки достичь цели и создали необходимость постоянного пополнения личным составом и военной техникой российской группировки в связи с большими потерями", - говорится в сообщении.

В течение апреля российское командование сняло с арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (Уссурийск, Приморский край) Восточного ВО 18 самоходных артиллерийских установок "Мста-С", с 94 арсенала ГРАУ (Омск) – 28 самоходных артиллерийских установок "Акация" и из арсенала комплексного хранения ракетно-артиллерийского вооружения (Гагаринский, Свердловская область) центра материально-технического обеспечения Центрального ПО началось перемещение в базу хранения РАО (Новочеркасск) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика".