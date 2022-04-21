ВОЙНА В Украине россия намерена использовать в войне против Украины устаревшую советскую технику – разведка

2022-04-21 19:00

 

Путинская армия несет очень большие потери в войне в Украине как среди личного состава, так и среди вооружения и техники. Чтобы пополнить обеспечение оккупантов, в России решили приобщить к войне устаревшую советскую технику.

Примечательно, что такая техника с 1970-х годов находилась на базах хранения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Решительное сопротивление и устойчивость украинской армии помешали российским планам в короткие сроки достичь цели и создали необходимость постоянного пополнения личным составом и военной техникой российской группировки в связи с большими потерями", - говорится в сообщении.

В течение апреля российское командование сняло с арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (Уссурийск, Приморский край) Восточного ВО 18 самоходных артиллерийских установок "Мста-С", с 94 арсенала ГРАУ (Омск) – 28 самоходных артиллерийских установок "Акация" и из арсенала комплексного хранения ракетно-артиллерийского вооружения (Гагаринский, Свердловская область) центра материально-технического обеспечения Центрального ПО началось перемещение в базу хранения РАО (Новочеркасск) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика".

subscriber subscriber

Еще по теме

Китай распространяет дезинформацию о войне в Украине, - Госдеп

2022-04-21 20:00

Россия отказалась от установления "пасхального" перемирия в Украине и отметилась циничным заявлением

2022-04-21 18:00

Шольцу грозит отставка из-за отказа в тяжелом вооружении для Украины, - Spiegel

2022-04-21 16:30

Германия перевооружит Восточную Европу в обмен на танки для Украины, - Bloomberg

2022-04-20 23:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Китай распространяет дезинформацию о войне в Украине, - Госдеп

2022-04-21 20:00

Оккупанты несут значительные потери на Харьковщине

2022-04-21 19:30

россия намерена использовать в войне против Украины устаревшую советскую технику – разведка

2022-04-21 19:00

фото В оккупированном Херсоне появились листовки с приветом для оккупантов и коллаборантов

2022-04-21 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Китай распространяет дезинформацию о войне в Украине, - Госдеп 2022-04-21 20:00
Оккупанты несут значительные потери на Харьковщине 2022-04-21 19:30
россия намерена использовать в войне против Украины устаревшую советскую технику – разведка 2022-04-21 19:00
фото В оккупированном Херсоне появились листовки с приветом для оккупантов и коллаборантов 2022-04-21 18:30