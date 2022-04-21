ВОЙНА В Украине Оккупанты несут значительные потери на Харьковщине

2022-04-21 19:30

 

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили о том, что на Слобожанском направлении враг продолжает наращивать систему технического обеспечения.

По данным Генштаба, в Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы.

«Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией», - отметили в Генштабе.

Враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.

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