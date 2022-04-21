ВОЙНА В Украине Сколько оккупантов на территории Украины: Арестович назвал цифру

2022-04-21 20:30

Наши бойцы ликвидировали 21 тысячу российских военных

В настоящее время в Украине находится около 90 тысяч российских военных. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в беседе с Марком Фейгиным.

«Около 90 тысяч сейчас на территории Украины и где-то 22 тысячи по границам радостно прячутся в кустах и пишут рапорты мамкам и папкам: «Не хотим воевать, нам не хочется, здесь очень страшно, можно я уеду отсюда», – заявил Арестович.

По данным Генштаба, в Украине ликвидировано 21 тысячу оккупантов.

Не секрет, что Россия всячески скрывает потери своих военных уже много лет. Так, в 2015 году российский президент Владимир Путин издал указ, согласно которому сведения, раскрывающие потери личного состава в военное время, а также «в мирное время в период проведения специальных операций» стали гостайной. Полномочиями по распоряжению этими сведениями наделены Минобороны РФ.

Напомним, ранее Арестович назвал четыре «врага» российской армии на Донбассе.

Также советник главы ОП заявлял, что сейчас россияне начали вторую фазу войны, которая определит третью, что может последовать трем сценариям. По его словам, противник начал активную фазу наступления на востоке Украины с попыткой оцепить украинские войска в районе Изюма, а также на юг, в направлении Волновахи.