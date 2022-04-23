ВОЙНА В Украине Макрон заявил о передаче Украине самоходных артиллерийских установок

2022-04-23 11:30

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна поставляет Украине существенное вооружение, в том числе самоходные артиллерийские установки "Цезарь" (CAESAR).

Об этом он сказал в интервью французскому изданию Ouest-France, передает Лига.

"Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от "Милана" (франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс. – Ред.) до "Цезаря", в том числе несколько видов оружия. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути.

Всегда с красной чертой, которая заключается в том, чтобы не вступать в войну", – сказал Макрон.

Комментируя вопрос военной помощи Германии Украине, Макрон сказал, что "у нас такая стратегия с канцлером, а именно: мы должны максимально помогать украинцам, но мы должны быть осторожны, чтобы никогда не быть участниками (войны. – Ред.)".

Президент Франции не уточнил, в каких количествах и когда САУ "Цезарь" были или будут переданы Украине. По данным источников французского издания, поставка "идет полным ходом" и САУ будут введены в эксплуатацию в начале мая.

Также сообщалось, что США готовят новую партию военной помощи Украине.