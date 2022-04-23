Украинские бойцы успешно ударили по указанным координатам
В Харьковской области украинские военные уничтожили немало российских военных и их технику - 3 единицы реактивных систем залпового огня и систему противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе 22 апреля.
Пограничники получили информацию о сосредоточении оккупантов в нескольких населенных пунктах области, в частности, о расположении их средств противовоздушной обороны и артиллерии. После проверки данные передали Вооруженным силам Украины и украинские бойцы успешно ударили по указанным координатам.
Также волонтер Роман Доник показал уничтожение трех российских танков под Изюмом.