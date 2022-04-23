ВОЙНА В Украине видео В Харьковской области ВСУ уничтожили оккупантов, технику и ПВО

2022-04-23 12:30

Украинские бойцы успешно ударили по указанным координатам

В Харьковской области украинские военные уничтожили немало российских военных и их технику - 3 единицы реактивных систем залпового огня и систему противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе 22 апреля.

Пограничники получили информацию о сосредоточении оккупантов в нескольких населенных пунктах области, в частности, о расположении их средств противовоздушной обороны и артиллерии. После проверки данные передали Вооруженным силам Украины и украинские бойцы успешно ударили по указанным координатам.

Также волонтер Роман Доник показал уничтожение трех российских танков под Изюмом.