ВОЙНА В Украине Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине

2022-04-23 19:30

 

Министерство обороны США раскрыло содержимое нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о гаубицах, снарядах, тягачах, полевом оборудовании, беспилотниках и запасных частях.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, новая военная помощь Украине выделятся в рамках объявленного президентом США Джо Байденом пакета на сумму 800 млн долларов. Она будет включать в себя:

  • 155-мм гаубицы - 72 штуки;
  • 72 тактические машины для буксировки гаубиц;
  • 144 тысячи снарядов к гаубицам;
  • 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost;
  • полевое оборудование и запасные части.
Напомним, сегодня, 21 апреля, Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов.

Отметим, это уже второй пакет военной помощи США в размере 800 млн долларов, первый начал поступать в Украину.
subscriber subscriber

Еще по теме

В США увидели признаки оказания военной поддержки РФ со стороны Китая

2022-04-23 18:00

США будут использовать все инструменты для поддержки ВСУ: итоги встречи Шмыгаля с главой Пентагона

2022-04-23 16:00

ЕС согласился покупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине

2022-04-23 14:30

Стало известно о содержании нового пакета санкций ЕС против россии

2022-04-23 11:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Джонсон оценил вероятность длительной войны в Украине

2022-04-23 20:00

Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине

2022-04-23 19:30

Подоляк объяснил нецелесообразность Минска-3

2022-04-23 19:00

Словения готовит к отправке в Украину танки Т-72

2022-04-23 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Джонсон оценил вероятность длительной войны в Украине 2022-04-23 20:00
Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине 2022-04-23 19:30
Подоляк объяснил нецелесообразность Минска-3 2022-04-23 19:00
Словения готовит к отправке в Украину танки Т-72 2022-04-23 18:30