Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине
2022-04-23 19:30
Министерство обороны США раскрыло содержимое нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о гаубицах, снарядах, тягачах, полевом оборудовании, беспилотниках и запасных частях.
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, новая военная помощь Украине выделятся в рамках объявленного президентом США Джо Байденом пакета на сумму 800 млн долларов. Она будет включать в себя:
- 155-мм гаубицы - 72 штуки;
- 72 тактические машины для буксировки гаубиц;
- 144 тысячи снарядов к гаубицам;
- 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost;
- полевое оборудование и запасные части.
Напомним, сегодня, 21 апреля, Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов.
Отметим, это уже второй пакет военной помощи США в размере 800 млн долларов, первый начал поступать в Украину.