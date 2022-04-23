ВОЙНА В Украине Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине

2022-04-23 19:30

Министерство обороны США раскрыло содержимое нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о гаубицах, снарядах, тягачах, полевом оборудовании, беспилотниках и запасных частях.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, новая военная помощь Украине выделятся в рамках объявленного президентом США Джо Байденом пакета на сумму 800 млн долларов. Она будет включать в себя: 155-мм гаубицы - 72 штуки;

72 тактические машины для буксировки гаубиц;

144 тысячи снарядов к гаубицам;

121 тактический беспилотник Phoenix Ghost;

полевое оборудование и запасные части.

Напомним, сегодня, 21 апреля, Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов.



Отметим, это уже второй пакет военной помощи США в размере 800 млн долларов, первый начал поступать в Украину.