ВОЙНА В Украине Словения готовит к отправке в Украину танки Т-72

2022-04-23 18:30

 

Советские танки Т-72, которые стоят на вооружении Словении, в ближайшее время отправятся в Украину. Точное количество передаваемой техники не называются. По данным инсайдеров, речь идет о нескольких десятках бронемашин.

Поданным издания FAZ, взамен Словения получит от Германии БМП Marder, колесные бронемашины Fuchs и гаубицы. Также рассматривается вопрос о передаче колесных танков Boxer, боевых машин пехоты Puma и боевых танков Leopard 2.

Стоит отметить, что на вооружении Словении находится 46 единиц боевых танков Т-72. Возможно, все они в скором времени отправятся бить врага в горячих точках Украины.

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