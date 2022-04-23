ВОЙНА В Украине Российские войска ударили ракетами по Одессе – городские власти

2022-04-23 17:30

Российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам в Одессе, сообщает пресс-служба городского совета.

«По Одессе нанесен ракетный удар. Есть попадание в объекты инфраструктуры. Не распространяйте фото и видео, не помогайте врагу», – сказано в сообщении.

В городском совете добавили, что информация сейчас уточняется. Подробностей пока нет.

Утром 23 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска проводят наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом. При этом захватчики не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В начале апреля Москва заявила о сокращении активности на севере Украины. Вскоре украинские власти сообщили, что в Киевской, Черниговской и Сумской областях российских военных не осталось.

После отхода российских войск в освобожденных селах и городах фиксируются случаи массовых убийств гражданского населения. Некоторые западные лидеры прямо обвинили Россию в военных преступлениях. Российские власти продолжают отрицать причастность своих военных к убийствам, в частности, называя их «постановкой».

Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории, и называет это «специальной операцией».