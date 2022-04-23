ВОЙНА В Украине Разведка уточнила потери врага в боях за Мариуполь

2022-04-23 21:30

 

В так называемой ДНР практически не осталось “народных милиционеров” – большая часть из них погибла в боях за Мариуполь.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

▫”В боях на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой МВД ДНР, включая военнослужащих “внутренних войск ДНР” и курсантов “Донецкой академии МВД”, – говорится в сообщении.

Установлено, что за время военных действий так называемое МВД псевдореспублики понесло большие потери. На Мариупольском направлении погибли до тысячи человек, в частности 26 курсантов. Еще 2800 человек получили ранения.

Что касается остальных направлений, там силовое ведомство квазиобразования потеряло 500 человек убитыми и около 2100 ранеными.

Нехватка “народных милиционеров” осложнила принудительную мобилизацию и попытки поддержания общественного порядка.

Напомним, среди военнослужащих российской оккупационной армии возрастает количество отказников. В то же время, командование скрывает реальную цифру потерь своих военных, но продолжает обманным путем отправлять "пушечное мясо" на войну в чужое государство.

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