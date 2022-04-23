ВОЙНА В Украине Стало известно, когда Киевщину освободят от российских мин

2022-04-23 22:00

Разминирование населенных пунктов Киевщины займет время.

Саперы продолжают разминирование населенных пунктов в Киевской области, которые были освобождены от российских захватчиков. Однако процесс полного разминирования затянется на годы. Об этом заявил руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телеканала "Дом".

По его словам, провести работы следует в 35 территориальных общинах Киевской области, на территории которых проходили боевые действия.

Это огромная территория, которую сейчас в первую очередь нужно обследовать, провести разминирование, хотя бы поверхностный осмотр. Если мы будем говорить о полном разминировании, мы понимаем, к сожалению, что на это могут уйти годы, - заявил Кулеба.

Он добавил, что после работы саперов в освобожденных населенных пунктах идет этап восстановления электросетей, водо- и газоснабжения и других элементов критической инфраструктуры.

За время российской оккупации населенных пунктов Киевской области были убиты не менее 1084 мирных жителей. На сегодня не удается идентифицировать более 300 человек.