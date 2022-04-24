ВОЙНА В Украине Армия рф наращивает ракетные войска, в 60 км от Украины развернула "Искандеры" – Генштаб

2022-04-24 08:00

 

Армия России наращивает ракетные войска и подразделения артиллерии, в 60 км от границы армия РФ развернула ракетные комплексы "Искандер". Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Враг продолжает наступление на востоке, проводит перегруппировку, наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии.

Слобожанское направление

 

РФ концентрирует дополнительные подразделения в Белгородской области. За 60 км от границы с Украиной развернула пусковые установки ОТРК "Искандер". Враг продолжает обстреливать и частично блокировать Харьков, в районе Коротича дистанционно заминировали местность.

Армия РФ обстреливает украинские позиции в районе Курульки и Новой Дмитровки, проводит разведку беспилотниками в районах Барвиноково, Курульки, Гусаровки.

Донецкое и Таврийское направления

РФ бьет из артиллерии по всей лини соприкосновении, активизировала наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском, Попаснянском направлениях. Идут бои за Заречное, Рубежное, Попасную.

На Северодонецком направлении армия РФ навела понтонные переправы через речку Красная, на Авдеевском – наращивает систему ПВО.

Мариупольское

Армия РФ обстреливает и блокирует Азовсталь, наносит авиаудары, в том числе самолетами дальней авиации. Враг пытается с помощью железной дороги наладить логистику.

Южнобугское

Россияне пытаются удерживать занятые позиции, улучшить тактическое положение на отдельных направления, обстреливает украинские позиции и гражданскую инфраструктуру.

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