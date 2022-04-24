ВОЙНА В Украине В Украину прибыл Благодатный огонь - его везли необычным путем

2022-04-24 09:00

Впервые Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили в Украину не самолетом, а по суше.

Об этом говорится в сообщении информационного агентства "Волынские Новости" на своем канале в Telegram.

Сначала огонь встретила Волынь во главе с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом, получившим огонь со словами "Христос Воскрес!".

Огонь будет доставлен в сопровождении патрульных правоохранителей в храмы Волынской области, чтобы люди могли принести его в дом. Патрульные из Киевской области уже повезли огонь по всей Украине.

Так, его получила Одесса, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram.

"Вопреки варварским действиям оккупантов все-таки удалось доставить святыню из Иерусалима на украинскую землю. Объединившись в единой молитве одесситы будут просить Господа о мире на нашей земле и победе Украины", - подчеркнул он.

Также самую большую святыню для православных украинцев привезли и в Закарпатье, о чем проинформировали на официальном сайте города Ужгорода в Telegram.