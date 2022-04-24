ВОЙНА В Украине В Украину прибыл Благодатный огонь - его везли необычным путем

2022-04-24 09:00

 

Впервые Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставили в Украину не самолетом, а по суше.

Об этом говорится в сообщении информационного агентства "Волынские Новости" на своем канале в Telegram.

Сначала огонь встретила Волынь во главе с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом, получившим огонь со словами "Христос Воскрес!".

Огонь будет доставлен в сопровождении патрульных правоохранителей в храмы Волынской области, чтобы люди могли принести его в дом. Патрульные из Киевской области уже повезли огонь по всей Украине.

 Так, его получила Одесса, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram.

"Вопреки варварским действиям оккупантов все-таки удалось доставить святыню из Иерусалима на украинскую землю. Объединившись в единой молитве одесситы будут просить Господа о мире на нашей земле и победе Украины", - подчеркнул он.

Также самую большую святыню для православных украинцев привезли и в Закарпатье, о чем проинформировали на официальном сайте города Ужгорода в Telegram.

subscriber subscriber

Еще по теме

Болгария отказалась от поставок оружия в Украину из-за споров в парламенте, - Bloomberg

2022-04-24 11:30

Словения готовит к отправке в Украину танки Т-72

2022-04-23 18:30

В ближайшем окружении путина уже признали войну против Украины катастрофической ошибкой, - Bloomberg

2022-04-22 20:34

Решающая битва за Украину уже началась - спикер Минобороны

2022-04-20 19:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Что нужно делать на Пасху: приметы, запреты, ритуалы и заговоры

2022-04-24 13:00

В Украине в конце апреля потеплеет до +24: дата и карта погоды

2022-04-24 12:30

Какие переводы за границу разрешены сегодня: разъяснение НБУ

2022-04-24 12:00

Болгария отказалась от поставок оружия в Украину из-за споров в парламенте, - Bloomberg

2022-04-24 11:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Что нужно делать на Пасху: приметы, запреты, ритуалы и заговоры 2022-04-24 13:00
В Украине в конце апреля потеплеет до +24: дата и карта погоды 2022-04-24 12:30
Какие переводы за границу разрешены сегодня: разъяснение НБУ 2022-04-24 12:00
Болгария отказалась от поставок оружия в Украину из-за споров в парламенте, - Bloomberg 2022-04-24 11:30