ВОЙНА В Украине Защитники украинского неба уничтожили 3 самолета и еще 14 вражеских целей

2022-04-24 09:30

 

Защитники украинского неба в течение 23 апреля уничтожили 17 воздушных целей российских оккупантов. В частности, три вражеских самолета.

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ в Facebook. Противовоздушная оборона продолжает уничтожать врага.

РФ потеряла истребители Су-34, Су-35 и Су-25, а также 9 беспилотников (вероятно, "Орлан-10"). Также нашим защитникам удалось сбить 5 крылатых ракет.

"Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины, поддерживает и прикрывает наземные войска, наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск", – отмечается в сводке.

С начала вторжения Россия в войне против Украины потеряла 21,6 тыс. солдат. Несет враг потери и в технике, в частности, уже уничтожено более 850 танков, 150 вертолетов и почти 180 самолетов.

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