ВОЙНА В Украине ВСУ выбили российских оккупантов из нескольких населенных пунктов Харьковской области – ОВА

2022-04-24 10:30

Что произошло. ВСУ удалось выбить российских оккупантов из трех населенных пунктов: Безруки, Слатино и Прудянки Дергачевской общины в Харьковской области.

Источник. Сообщение главы областной военной администрации Олега Синегубова.

Детали. По его словам, вооруженные силы провели успешную контратаку и выбили захватчиков.

По данным главы ОВА, захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харькова и области, за сутки нанесли 56 ударов, в результате которых два человека погибли, 19 – ранены.

По области Изюмское направление остается стратегической точкой. Украинские защитники продолжают удерживать оборонные рубежи.

Бекграунд. По данным Генштаба, оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.