ВОЙНА В Украине Арестович подтвердил уничтожение бригады "бучанских палачей"

2022-04-24 11:00

 

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил информацию об уничтожении 64-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ, которая зверствовала в Буче и других населенных пунктах Киевщины.

Об этом он рассказал в интервью Марку Фейгину.

Арестович отметил, что путинское зверье нарвалось на украинских защитников из 93-й ОМБр. В результате часть насильников и убийц была уничтожена, а часть взята в плен.

"Они нарвались на одну из наших самых боеспособных и славных бригад. И в ходе боевого столкновения мы уничтожили несколько единиц боевой техники, личного состава. Пленных, кажется, взяли", – сказал Арестович.

Он добавил, что пленных в Украине берегут, хотя бы для того, чтобы обменивать их на плененных украинцев.

Однако в отношении бойцов 64-й бригады армии РФ решение будут принимать следственные органы, ведь именно эти подразделения зверствовали в Буче – насиловали, пытали, казнили и расстреливали просто на улицах мирное население.

Арестович подчеркнул, что окончательное решение за президентом. Он может миловать, отпускать, обменивать и так далее.

Напомним, вчера, 23 апреля, в Генштабе ВСУ сообщили, что рашистов из 64-й бригады перебросили под Изюм и уже до вечера появилась информация о их полном разгроме.

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