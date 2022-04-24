ВОЙНА В Украине В ОП предложили россии переговоры по Азовстали

2022-04-24 15:00

Подоляк предложил российским оккупантам "три мариупольских шага", чтобы сохранить "остатки репутации".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что предлагает России специальные переговоры из-за постоянных атак оккупантов на завод Азовсталь в Мариуполе. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter 24 апреля.

"Предлагаю РФ подумать об остатках репутации. Для этого необходимы всего три "мариупольских шага".

1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем.

2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.

3. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных", - написал Подоляк.

Замкомандира полка Азов Святослав Паламар опубликовал обращение по поводу ситуации в Мариуполе на Пасху. Бомбардировки Азовстали, где с украинскими защитниками также находятся мирные граждане, продолжаются.

"В этот великий день я призываю весь цивилизованный мир сделать все, чтобы военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать все своим родным, прийти на могилы к своим собратьям... Помните: в это время, когда вы сбрасываете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем невинных детей", - сказал он.