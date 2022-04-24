ВОЙНА В Украине Разведка Британии: ВСУ нанесли сильный урон россиянам, боевая эффективность может падать

2022-04-24 18:00

 

Несмотря на некоторые "успехи" россиян в захвате населенных пунктов, украинские силы нанесли войскам РФ значительный урон, и боевая эффективность оккупантов, вероятно, снижается. Об этом сообщается в свежей сводке британской разведки.

Минобороны Великобритании констатировало, что на этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

"Несмотря на то, что Россия добилась некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло российским силам значительный урон", – сказано в сообщении.

Британская разведка считает, что низкий моральный дух россиян и ограниченное время для восстановления, переоснащения и перегруппировки сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность РФ.

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