ВОЙНА В Украине видео Украина уже сейчас имеет больше исправных танков, чем россия — Пентагон

2022-04-25 15:37

Украина сейчас имеет больше танков «на ходу», чем россия, — пишет The Washington Post со ссылкой на Пентагон

При этом в Минобороны США отмечают, этот фактор не является определяющим в войне, поскольку россия переориентирует свое вторжение и сосредотачивается в основном на Донбассе и Мариуполе.

«Сейчас украинцы имеют в Украине больше танков, чем русские… и они, несомненно, имеют право их использовать», — сказал высокопоставленный чиновник из Миноборны США.

При этом преимущество Украины в танках и бронетехнике, которая является мощным инструментом в наземных боях — является заметной точкой данных, поскольку союзники объединяют ресурсы, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить вторжение орков.

Украинские войска повредили часть российской бронетехники, а другая была оставлена после того, как пришла в запущенное состояние. В Пентагоне заявляют, что на россии точно не были готовы к настолько грамотному и мощному сопротивлению Украины.

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