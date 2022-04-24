Оккупанты усиливают ПВО и перебрасывают технику: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

В Украине шестьдесят суток длится героическое противостояние народа военному вторжении россии. На ряде направлений зафиксированы изменения в концентрации военной техники.
Об этом сообщается в вечерней сводке 24 апреля Генштаба ВСУ.
Восточное направление
Враг продолжает наступательные действия по разгрому группировки Объединенных сил, установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, установлению сухопутного коридора в оккупированный Крым.
Волынское и Полесское направления
Враг к активным действиям не прибегал. Около семи батальонов белорусских вооруженных сил продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В дальнейшем вывозят из Беларуси на россию через Гомель в направлении Брянска вооружение и военную технику подразделений Восточного военного округа, преимущественно поврежденной.
Северское направление
Пограничная служба фсб рф продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Идет перегруппировка подразделений Центрального военного округа из районов восстановления боеспособности в восточные области. Из Курской в Белгородскую область планируют переместить зенитно-пушечный дивизион из состава 14 армии ВВС и ПВО.
Слобожанское направление
Продолжается перебрасывание вооружения и техники в район города Купянск. Оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова, пытаются производить огненное поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры. Активизировались наступательные и штурмовые действия подразделений противника в районах населенных пунктов Пашково, Довгенькое и Большая Камышеваха. Не преуспев и понеся потери, был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи.
Донецкое и Таврическое направления
Противник наращивает системы управления и противовоздушной обороны. Продолжает обстрелы украинских позиций по минометам, артиллерии и реактивным системам залпового огня по всей линии столкновения. Наносит авиаудары самолетами оперативно-тактической авиации.
Северодонецкое направление
Враг пытался совершить штурм в направлении населенных пунктов Лиман и Яцкивка, однако потерпел неудачу. Оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное. Старались закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного, однако безуспешно. Начал продвижение по направлениям Орехового и Нижнего.
Попаснянское направление
Оккупационные подразделения пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Враг также проводил перегруппировку и осуществлял пополнение личным составом и боеприпасами и подготовку к дальнейшим штурмовым действиям.
Кураховское направление
Враг, при поддержке артиллерии, предпринял безуспешную попытку наступления в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка.
Мариупольское направление
Оккупанты продолжали огневые атаки и боевые действия в районе завода "Азовсталь". Враг наносил авиаудары по определенным объектам гражданской инфраструктуры. Совершали штурм в направлении населенного пункта Времовка, однако понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.
Отмечается, что на оккупированных территориях Украины россияне вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в частности, свободу передвижения.