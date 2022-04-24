ВОЙНА В Украине Оккупанты усиливают ПВО и перебрасывают технику: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

2022-04-24 20:30

В Украине шестьдесят суток длится героическое противостояние народа военному вторжении россии. На ряде направлений зафиксированы изменения в концентрации военной техники.

Об этом сообщается в вечерней сводке 24 апреля Генштаба ВСУ.

Восточное направление

Враг продолжает наступательные действия по разгрому группировки Объединенных сил, установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, установлению сухопутного коридора в оккупированный Крым.

Волынское и Полесское направления

Враг к активным действиям не прибегал. Около семи батальонов белорусских вооруженных сил продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В дальнейшем вывозят из Беларуси на россию через Гомель в направлении Брянска вооружение и военную технику подразделений Восточного военного округа, преимущественно поврежденной.

Северское направление

Пограничная служба фсб рф продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Идет перегруппировка подразделений Центрального военного округа из районов восстановления боеспособности в восточные области. Из Курской в Белгородскую область планируют переместить зенитно-пушечный дивизион из состава 14 армии ВВС и ПВО.

Слобожанское направление

Продолжается перебрасывание вооружения и техники в район города Купянск. Оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова, пытаются производить огненное поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры. Активизировались наступательные и штурмовые действия подразделений противника в районах населенных пунктов Пашково, Довгенькое и Большая Камышеваха. Не преуспев и понеся потери, был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи.

Донецкое и Таврическое направления

Противник наращивает системы управления и противовоздушной обороны. Продолжает обстрелы украинских позиций по минометам, артиллерии и реактивным системам залпового огня по всей линии столкновения. Наносит авиаудары самолетами оперативно-тактической авиации.

Северодонецкое направление

Враг пытался совершить штурм в направлении населенных пунктов Лиман и Яцкивка, однако потерпел неудачу. Оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное. Старались закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного, однако безуспешно. Начал продвижение по направлениям Орехового и Нижнего.

Попаснянское направление

Оккупационные подразделения пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Враг также проводил перегруппировку и осуществлял пополнение личным составом и боеприпасами и подготовку к дальнейшим штурмовым действиям.

Кураховское направление

Враг, при поддержке артиллерии, предпринял безуспешную попытку наступления в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка.

Мариупольское направление

Оккупанты продолжали огневые атаки и боевые действия в районе завода "Азовсталь". Враг наносил авиаудары по определенным объектам гражданской инфраструктуры. Совершали штурм в направлении населенного пункта Времовка, однако понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Отмечается, что на оккупированных территориях Украины россияне вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в частности, свободу передвижения.