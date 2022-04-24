ВОЙНА В Украине ВСУ разбивают врага на юге: стало известно об успехах бойцов на одном из направлений

2022-04-24 21:00

 

Оккупанты несут значительные потери в личном составе и технике.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил об успехах Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении.

Об этом он рассказал в своем новом видеообрещении в Telegram-канале.

"Враг несет значительные потери в личном составе и технике", – заявил он.

"Сегодня в области все спокойно, обстрелов не было. Вчера ночью противник еще раз пытался нанести ракетный удар по жилым кварталам Одессы. Но, благодаря нашим подразделениям ПВО, две ракеты были сбиты", – отметил Марченко.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 23 апреля в Одесской области зенитчики сбили две российские крылатые ракеты, которые летели в направлении порта "Южный".

 

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