В Черном море на месте, где затонул крейсер, находится российский корабль «Коммуна»
Россияне пытаются достать с ликвидированного украинскими защитниками крейсера «Москва» документацию, военное оборудование и ракеты, которыми был оснащен корабль.
Об этом пишет немецкое издание Bild.
В Черном море на месте, где затонул крейсер, находится российский корабль «Коммуна».
По данным издания, поднять сам крейсер с морских глубин вряд ли удастся, так как специальный спасательный корабль «Коммуна» считается одним из старейших действующих боевых кораблей в вооружении российского ВМФ - судно было спущено на воду еще в 1912 году.
Россияне возлагают больше надежд спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен крейсер «Москва».