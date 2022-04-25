ВОЙНА В Украине рф пытается достать с потопленного крейсера "Москва" ракеты, - Bild

2022-04-25 18:30

В Черном море на месте, где затонул крейсер, находится российский корабль «Коммуна»

Россияне пытаются достать с ликвидированного украинскими защитниками крейсера «Москва» документацию, военное оборудование и ракеты, которыми был оснащен корабль.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

В Черном море на месте, где затонул крейсер, находится российский корабль «Коммуна».

По данным издания, поднять сам крейсер с морских глубин вряд ли удастся, так как специальный спасательный корабль «Коммуна» считается одним из старейших действующих боевых кораблей в вооружении российского ВМФ - судно было спущено на воду еще в 1912 году.

Россияне возлагают больше надежд спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен крейсер «Москва».