ВОЙНА В Украине рф пытается достать с потопленного крейсера "Москва" ракеты, - Bild

2022-04-25 18:30

 

В Черном море на месте, где затонул крейсер, находится российский корабль «Коммуна»

Россияне пытаются достать с ликвидированного украинскими защитниками крейсера «Москва» документацию, военное оборудование и ракеты, которыми был оснащен корабль.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

В Черном море на месте, где затонул крейсер, находится российский корабль «Коммуна».

По данным издания, поднять сам крейсер с морских глубин вряд ли удастся, так как специальный спасательный корабль «Коммуна» считается одним из старейших действующих боевых кораблей в вооружении российского ВМФ - судно было спущено на воду еще в 1912 году.

Россияне возлагают больше надежд спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен крейсер «Москва».

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