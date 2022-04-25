ВОЙНА В Украине Много техники и личного состава: оккупанты готовятся к наступлению в сторону Запорожья, новые данные

2022-04-25 21:30

Враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается.

Об этом сообщил спикер Запорожской ОГА Иван Арефьев.

По его словам, противник готовится к наступлению - оккупационные российские войска собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Великая Новоселка - Новодаровка - Малиновка.

"Враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается, поэтому расположение сил на фронте не изменилось. Однако при этом украинские воины имеют значительное преимущество - они на своей земле и имеют чрезвычайно высокую мотивацию», - подчеркнул Арефьев.

Также от подчеркнул, что Запорожье продолжает готовиться к обороне. Кроме того, за вчерашние сутки и ночь был задержан 41 человек. Эти люди сознательно нарушали правила комендантского часа - в региональные территориальные центры комплектации и социальной поддержки направлены 18 задержанных, им вручены повестки.

Также в сети были опубликованы кадры, как в Запорожской области строят оборонительные сооружения.

 "Объединились Восток и Запад. Древесину прислали из Ивано-Франковской области, техника приехала из Ровенщины. Ожидаем еще помощь из других регионов, которые будут помогать защищать Украину на подступах к Запорожью", - сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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