ВОЙНА В Украине Служба безопасности Украины отреагировала на "фантазии российских спецслужб"

2022-04-26 08:26

Служба безопасности Украины отреагировала на обвинения российской фсб в якобы подготовке покушения на пропагандиста Владимира Соловьева. Позиция украинской спецслужбы обнародована на странице в Facebook.

"Служба безопасности Украины с интересом ознакомилась с очередным «креативом» фсб рф, которая "героически задержала неонацистов", якобы планировавших убийство "общественного деятеля" Владимира Соловьева по заказу СБУ", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что не намерены всерьез комментировать "фантазии российских спецслужб, которые придумывают очередные достижения для российской аудитории".

Также отмечается, что Соловьев является не общественным деятелем, а пропагандистом, который будет отвечать за свои преступления в международных судах.

"У СБУ нет никаких планов по убийству Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, он может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", – добавили в спецслужбе.

Ранее на россии заявили о задержании "неонацистов", которые якобы готовили покушение на Соловьева.