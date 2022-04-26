ВОЙНА В Украине ВСУ имеют "законное право" бить по целям на россии - британский министр

2022-04-26 20:30

 

Великобритания поддерживает право Украины поражать военные объекты на территории рф и использовать для этого предоставленные Западом боеприпасы.

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина "совершенно законно" может атаковать объекты на россии. Об этом он заявил в эфире Times Radio.

"Украина как суверенная страна мирно существовала в своих границах, а затем другая страна решила их нарушить. И стянула 130 000 солдат со всей своей территории. Это положило начало войне между Украиной и Россией, и в войне Украине нужно наносить удары по тылу противника - атаковать его логистические линии, хранилища топлива, арсеналы. Это часть (войны)", - подчеркнул Хиппи.

При этом министр подчеркнул, что в данной ситуации допустимо использовать западное оружие.

"Во-первых, решение об атаке принимают украинцы, а не люди, которые производят или экспортируют боекомплект. А во-вторых, совершенно законно преследовать цели в глубине территории противника, чтобы нарушить его логистику и линии снабжения", - указал он, добавив, что российские войска действовали аналогичным способом, поражая объекты на западе Украины.

Ранее глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что Лондон не остановит поставки военной помощи Украине, пока россия не потерпит поражение.

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