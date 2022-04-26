ВОЙНА В Украине Шмыгаль рассказал о достижениях визита в США

2022-04-26 22:00

Украинской делегации удалось договориться о поддержке в $4,8 млрд, а также о поддержке технологиями и вооружениями.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона во вторник, 26 апреля, рассказал об итогах визита украинской делегации в США.

Он напомнил, что в ходе визита были проведены встречи с президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном



"Также прошли встречи с многими министрами - по вопросам экономики, финансов, энергетики, инфраструктуры. Состоялись встречи во всех международных финорганизациях, МВФ, Мировом банке, ЕБРР, а также всеми министрами финансов стран G20, - отметил Шмыгаль.



По его словам, делегации удалось договориться о поддержке в $4,8 млрд. "Это и грантовые средства, и кредиты, но на чрезвычайно легких условиях, долгосрочные и с низкой процентной ставкой", - отметил глава правительства.



Кроме того, удалось договориться о поддержке Украины технологиями и вооружениями.



"В США глубоко понимают и чувствуют украинскую проблематику. Многие вещи не нужно было объяснять - коллеги уже глубоко в теме, из-за этого разговоры были продуктивными", - говорит Шмыгаль.



Кроме того, он сообщил, что МВФ и другие международные организации и страны-доноры помогут Украине с покрытием бюджетного дефицита. "Мы столкнулись с беспрецедентными вызовами, и мир это понимает", - отметил оню



В частности, МВФ уже создал специальный админсчет, через который Украина будет получать $5 млрд ежемесячно.