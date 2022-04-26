ВОЙНА В Украине рф готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения - разведка

2022-04-26 22:30

В частности, жителям Приднестровья рассылаются соответствующие фейковые сообщения якобы от имени СБУ, но украинская сторона заявляет, что не имеет никакого отношения к этой и подобных провокаций.

Войска Российской Федерации готовятся осуществить ракетный удар по Приднестровскому региону.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

В частности, жители непризнанной "Приднестровской молдавской республики" получают СМС, от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском ударах по территории "ПМР".

В связи с этим приводится цитата из фейкового сообщения: "Служба безопасности Украины настойчиво рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла мирным жителям, однако люди остались в городах будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без уведомления. Ровно в 19.00 будет проведен ракетный и артиллерийский обстрел объектов на территории республики".

При этом, эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами.

"Отмечаем: государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобных провокациям", - отмечается в сообщении.

"Подобные фейки и инциденты, которые предположительно произойдут на территории "ПМР", являются ничем иным, как очередной провокацией российских спецслужб против Украины и Молдовы", - заявили в разведке.