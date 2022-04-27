ВОЙНА В Украине видео Из-за нападения российской армии свой дом вынужденно покинул каждый пятый украинец

2022-04-27 08:24

С начала войны количество переселенцев в Украине превысило 7,7 млн или 17% населения. Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции. По сравнению с 1 апреля число переселенцев выросло на 8% и на 19% по сравнению с 16 марта.

По состоянию на 17 апреля 4,9 млн украинцев уехало за границу, а 1,3 млн активно обсуждают выезд из мест проживания вследствие войны. Из оставшихся 38% говорят, что для выезда не видят препятствий, 9% говорят, что ехать опасно, 9% - что не имеют на это денег, 6% не хотят оставлять членов семьи одних, 1% не могут выехать из-за проблем со здоровьем или инвалидностью.

Больше всего внутренних переселенцев из Харьковской области (21%), Киева (19%), Киевской (18%), Донецкой (15%), Луганской (5%) областей. При этом по макрорегионам относительное большинство переселенцев – с востока страны (45%).

Больше всего приняла внутренних переселенцев Днепропетровская (11%), Киевская (10%), Львовская (9%), Винницкая и Полтавская (по 7%) области. При этом по макрорегионам относительное большинство переселенцев уехало на запад страны (37%).

При этом 2,8 млн украинцев, покинувшие свои дома с начала войны, уже вернулись в места постоянного проживания, 31% из них – в северные области, 20% – в Киев, 15% - в западные области, по 12% - в восточные и южные области, 9% - в центральные. 73% вернувшихся не намерены покидать свое место жительства в будущем.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинские переселенцы получат материальную помощь: озвучен размер выплат

2022-03-26 07:30

Оккупанты снизили темпы наступления - в армии Путина началось массовое дезертирство и неповиновение

2022-02-28 12:00

Рада провалила законопроект о пенсиях вынужденным переселенцам

2020-02-05 14:45

Местной власти поручат строить жилье для переселенцев и участников ООС

2019-12-13 16:28

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Уровень радиации на Чернобыльской АЭС аномален после месяца оккупации руссками", - глава МАГАТЭ

2022-04-27 12:28

ГРАФИК С 28 апреля Укрзализныця запускает новые поезда Киев - Шостка и Сумы - Киев

2022-04-27 11:35

видео Из-за нападения российской армии свой дом вынужденно покинул каждый пятый украинец

2022-04-27 08:24

рф готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения - разведка

2022-04-26 22:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Уровень радиации на Чернобыльской АЭС аномален после месяца оккупации руссками", - глава МАГАТЭ 2022-04-27 12:28
ГРАФИК С 28 апреля Укрзализныця запускает новые поезда Киев - Шостка и Сумы - Киев 2022-04-27 11:35
видео Из-за нападения российской армии свой дом вынужденно покинул каждый пятый украинец 2022-04-27 08:24
рф готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения - разведка 2022-04-26 22:30