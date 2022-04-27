Регионы рф теперь тоже изучают "демилитаризацию" - ОП

Причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей РФ могут быть совершенно различными. Вплоть до божественного вмешательства в дела грешников, пояснил Михаил Подоляк.
Некоторые российские регионы – Белгородская, Воронежская, Курская области – теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация". Об этом написал в Telegram советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 27 апреля.
"В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии РР, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее", – отметил Подоляк.
По его словам, этот факт можно очень просто объяснить.
"Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать", – пояснил советник главы ОП.
Он подчеркнул, что при такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится.
"И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. Карма – штука жестокая. И опять же повторю: причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе", – резюмировал Подоляк.
Напомним, сегодня ночью в Белгородской области РФ внезапно загорелся склад боеприпасов. А в российском Воронеже прозвучали "хлопки". Предположительно, работала ПВО.
Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что силы РФ сами обстреливают свои территории, создавая таким образом провокации.