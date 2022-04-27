ВОЙНА В Украине Регионы рф теперь тоже изучают "демилитаризацию" - ОП

2022-04-27 16:30

 

Причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей РФ могут быть совершенно различными. Вплоть до божественного вмешательства в дела грешников, пояснил Михаил Подоляк.

Некоторые российские регионы – Белгородская, Воронежская, Курская области – теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация". Об этом написал в Telegram советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 27 апреля.

"В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии РР, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее", – отметил Подоляк.

По его словам, этот факт можно очень просто объяснить.

"Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать", – пояснил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что при такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится.

"И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. Карма – штука жестокая. И опять же повторю: причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе", – резюмировал Подоляк.

Напомним, сегодня ночью в Белгородской области РФ внезапно загорелся склад боеприпасов. А в российском Воронеже прозвучали "хлопки". Предположительно, работала ПВО.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что силы РФ сами обстреливают свои территории, создавая таким образом провокации.

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