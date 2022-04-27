ВОЙНА В Украине В Турции надеются, что встречу Путина и Зеленского удастся организовать в ближайшие дни

2022-04-27 18:30

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ближайшие дни, вероятно, удастся организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы страны-агрессора Владимира Путина. По его словам, Турция прилагает усилия для поиска дипломатических контактов.

Он отметил, что из-за стремительного ухудшения гуманитарной ситуации в Украине необходимо как можно скорее достигнуть определенных договоренностей. Об этом сообщает A Haber.

Акар отметил, что после вторжения РФ в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с Зеленским и Путиным возможные варианты мирного соглашения. При этом он отметил, что встреча на уровне глав государств может состояться уже в ближайшее время.

"Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что с предложениями нашего президента, возможно, двум лидерам удастся собраться вместе в ближайшие дни. Мы продолжаем вносить свой вклад во все, что необходимо сделать, включая посредничество, чтобы гуманитарная ситуация не ухудшалась и прекращение огня было достигнуто как можно скорее", – сказал Акар.

В Офисе президента отреагировали на заявление турецких властей о встрече глав Украины и РФ. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Турция понимает, какие разрушительные последствия для черноморского региона несет война, развязанная Россией.

"Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона несёт война, развязанная РФ, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее, время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены", – заявил Подоляк.

Также он отметил, что наблюдается определенная интенсификация боестолкновений на востоке страны, а также продолжающиеся попытки окончательно уничтожить Мариуполь. В то же время, говорит Подоляк, продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане. По его слова, как только появится конкретика, Офис президента выступит со специальным заявлением.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом-агрессором Владимиром Путиным, во время которых обсуждалась Украина. Ранее Эрдоган также имел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.