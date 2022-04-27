ВОЙНА В Украине Украинские АЗС подняли цены на автогаз

2022-04-27 19:30

 

С началом войны сжиженный газ в Украине существенно подорожал.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 27 апреля на 37 копеек – до 30,37 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях Socar автогаз подорожал на 67 коп./л, до 31,32 грн/л.

Кроме того, на 21-86 коп./л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нафта", "Автотранс" и Chipo.

"На фоне роста мировых цен и дефицита с началом войны сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Кроме того, высокая цена на автогаз является следствием дефицита на остальные виды топлива, в том числе и на бензин", - отмечают эксперты.

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