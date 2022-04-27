ВОЙНА В Украине НАТО поставит столько оружия в Украину, сколько нужно: Бутусов заявил, что ВСУ могут освободить Крым и Донбасс

2022-04-27 20:00

НАТО будет поставлять Украине столько оружия, сколько потребуется для полного уничтожения российской армии и освобождения оккупированных украинских территорий. Такое решение приняли министры обороны 40 стран, собравшиеся на конференции Альянса в Германии.

Номенклатура вооружения, которое в ближайшее время появится у украинских воинов на фронте, впечатляет. Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

"НАТО поставит столько оружия Украине, сколько нужно для полного уничтожения российской армии и освобождения нашей земли! Хочу поздравить украинскую армию и народ Украины. Все наши страдания и потери, все это изменило мир в нашу пользу, и в один фронт с Украиной стали крупнейшие страны мира, сильнейшие государства. На конференции министров обороны стран НАТО приняты стратегические решения, гарантирующие уничтожение российской армии в Украине и полную победу в войне", – отметил Бутусов.

Он пояснил, что решения, принятые накануне в Германии, означают фактически неограниченные поставки сверхсовременного оружия украинской армии – такого, которого нет у России.

"Поставки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны, ракетных систем дальнего действия, высокоточной артиллерии, боеприпасов, ударных дронов и средств корректировки. Все это страны НАТО дают Украине. Все это начнет поступать на вооружение и выходить на фронт в ближайшие месяцы", –отмечает журналист.

По его мнению, это позволит украинской армии выйти на такой уровень, когда каждый последующий месяц войны в Украине для России будет оборачиваться потерями, превышающими потери за 10 лет войны в Чечне и Афганистане.

Даже без западного оружия, а иногда – при отсутствии самого необходимого Украина наносит врагу колоссальные потери.

"Упрямая пехота закрывается в каждую посадку, на каждом шагу стараются не отступать и идти вперед. Пока преимущество РФ в танках, артиллерии и боеприпасах значительное, но никаких котлов российская армия не сделает, потому что украинцы заставляют врага платить за каждый шаг и потери оккупантов большие. Тактика и умение украинской армии выше, чем у врага, и когда придет оружие, ситуация начнет постепенно и заметно меняться", – убежден Бутусов.

Он заявил, что именно несгибаемость украинского народа, поразительный героизм и профессионализм украинской армии, жертвенность, с которой украинцы вгрызаются в каждый метр родной земли и предпочитают отдать жизнь, но не пропустить врага, породили в НАТО уверенность в победе Украины. А следовательно – помогли западным партнерам принять решение о полной поддержке.

"Уже через несколько недель наши воины увидят будущую помощь на позициях. Российская армия в Украине будет уничтожена, и Украина не остановится на позициях 24 февраля – Украина освободит Донбасс и Крым полностью", – не сомневается Бутусов.