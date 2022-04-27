ВОЙНА В Украине "У меня очень плохие новости для рф": Подоляк сделал заявление после встречи министров обороны 40 стран

2022-04-27 21:00

В Офисе Президента Украины предупредили россиян о неприятных для них последствиях исторической встречи министров обороны 40 стран мира на авиабазе Рамштайн в Германии.

Так, советник главы Офиса Президента Украины и член украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк сообщил, что у него для рф «плохие новости».

«Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для Рф. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия Украины существенно усиливается», - сообщил Подоляк на своей странице в Twitter.

Напомним, министры обороны 40 стран мира собрались на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы помочь Украине выиграть борьбу с Россией после ее циничного вторжения.

После встречи Министр обороны США Ллойд Остин, в частности, заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Остин также подчеркнул, что союзникам Украины нельзя терять время, и напомнил, что следующие недели полномасштабной войны будут ключевыми для украинских защитников. Также он сообщил, что страны удваивают общие усилия по усилению ВС Украины.