ВОЙНА В Украине Разведка США помогла Украине защитить ПВО - СМИ

2022-04-27 21:30

Украинские силы использовали конкретные координаты, которыми поделились США, чтобы вести огонь по российским позициям и самолетам

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину американская разведка предоставила Киеву данные о том, куда оккупанты планируют сбросить свои ракеты и бомбы. Это помогло украинской стороне спасти свои самолеты и системы ПВО. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что этот обмен разведывательными данными в режиме, близком к реальному времени, также позволил Украине сбить российский транспортный самолет с сотнями военнослужащих в первые дни войны, что помогло отразить нападение России на ключевой аэропорт под Киевом. Это было частью того, что американские официальные лица называют масштабной и беспрецедентной операцией по обмену разведданными с партнером, не входящим в НАТО.

"С самого начала мы довольно сильно стремились делиться с Украиной как стратегическими, так и оперативными разведывательными данными. Это было эффективно как на тактическом, так и на стратегическом уровне. Есть примеры, когда вы можете довольно ясно рассказать историю о том, что это имеет большое значение", - сказал NBC News один из официальных представителей США

Издание утаивает некоторые подробности, ведь сообщение об этом может помочь русским закрыть важные источники информации.

Украина и дальше продолжает перебрасывать средства ПВО и авиацию с помощью американской разведки, что является одной из причин, по которой России не удалось установить господство в воздухе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства. России не удалось уничтожить украинские ВВС и подавить систему ПВО.

Военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси с 26 по 29 апреля проводят совместную штабную тренировку с привлечением должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации.