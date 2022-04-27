ВОЙНА В Украине Разведка США помогла Украине защитить ПВО - СМИ

2022-04-27 21:30

 

Украинские силы использовали конкретные координаты, которыми поделились США, чтобы вести огонь по российским позициям и самолетам

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину американская разведка предоставила Киеву данные о том, куда оккупанты планируют сбросить свои ракеты и бомбы. Это помогло украинской стороне спасти свои самолеты и системы ПВО. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что этот обмен разведывательными данными в режиме, близком к реальному времени, также позволил Украине сбить российский транспортный самолет с сотнями военнослужащих в первые дни войны, что помогло отразить нападение России на ключевой аэропорт под Киевом. Это было частью того, что американские официальные лица называют масштабной и беспрецедентной операцией по обмену разведданными с партнером, не входящим в НАТО.

"С самого начала мы довольно сильно стремились делиться с Украиной как стратегическими, так и оперативными разведывательными данными. Это было эффективно как на тактическом, так и на стратегическом уровне. Есть примеры, когда вы можете довольно ясно рассказать историю о том, что это имеет большое значение", - сказал NBC News один из официальных представителей США

Издание утаивает некоторые подробности, ведь сообщение об этом может помочь русским закрыть важные источники информации.

Украина и дальше продолжает перебрасывать средства ПВО и авиацию с помощью американской разведки, что является одной из причин, по которой России не удалось установить господство в воздухе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства. России не удалось уничтожить украинские ВВС и подавить систему ПВО.

Военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси с 26 по 29 апреля проводят совместную штабную тренировку с привлечением должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации.

subscriber subscriber

Еще по теме

Есть три сценария развития событий: генерал рассказал, чего Украине ждать от Путина

2022-04-27 18:00

Координировать поставки военной помощи Украине назначен генерал, известный по разгрому «Исламского государства»

2022-04-27 15:37

Шмыгаль рассказал о достижениях визита в США

2022-04-26 22:00

видео США выделили 713 млн долларов на военную помощь для Украины - стали известны детали

2022-04-26 13:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Запад должен удвоить поддержку Украины и дать самолеты, – Лиз Трасс

2022-04-27 22:00

Разведка США помогла Украине защитить ПВО - СМИ

2022-04-27 21:30

"У меня очень плохие новости для рф": Подоляк сделал заявление после встречи министров обороны 40 стран

2022-04-27 21:00

россия усиливает наступление, ожидается эскалация на Криворожском и Николаевском направлениях – Минобороны Украины

2022-04-27 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Запад должен удвоить поддержку Украины и дать самолеты, – Лиз Трасс 2022-04-27 22:00
Разведка США помогла Украине защитить ПВО - СМИ 2022-04-27 21:30
"У меня очень плохие новости для рф": Подоляк сделал заявление после встречи министров обороны 40 стран 2022-04-27 21:00
россия усиливает наступление, ожидается эскалация на Криворожском и Николаевском направлениях – Минобороны Украины 2022-04-27 20:30