ВОЙНА В Украине Запад должен удвоить поддержку Украины и дать самолеты, – Лиз Трасс

2022-04-27 22:00

Британия и другие страны Запада должны предоставить Украине военные самолеты в рамках долгосрочной военной поддержки нашей страны.

Об этом заявила министерша иностранных дел Лиз Трасс, которая выступит с внешнеполитической речью в лондонском Mansion House, пишет Левый берег со ссылкой на BBC.

В ее спиче будет идти речь, что Запад должен быть готов к долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украине. “После вторжения России Украина неоднократно просила союзников поставлять тяжелое вооружение, как самолеты и танки. НАТО в основном предоставило легкое вооружение из-за опасений эскалации. Госпожа Трасс расскажет аудитории в особняке лондонского Сити, что "судьба Украины висит на волоске" и что Запад "не может успокаиваться", - отмечает издание.

“Если Путин добьется успеха, это принесет всей Европе невероятные страдания и будет иметь ужасные последствия для всего мира. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности», – заявила она. “Тяжелое вооружение, танки, самолеты – глубоко погружаемся в наши запасы, наращиваем производство. Нам нужно сделать это все”, – пишет BBC. Трасс также повторит призыв к увеличению расходов Великобритании на оборону.