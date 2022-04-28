ВОЙНА В Украине Армия Украины полностью перейдет на западные калибры и технику

2022-04-28 08:26

Министры обороны 40 стран мира во время встречи на немецкой базе Рамштайн приняли стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги исторической встречи на авиабазе Рамштайн и сообщил, что было рассмотрено три блока вопросов относительно краткосрочных оперативных решений по помощи Украине в отпоре российской агрессии, а также долгосрочному видению - как усилить нашу оборону с учетом стратегических вызовов.

Была создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе, и в рамках которой раз в месяц Украина будет «сверять часы» с партнерами.

Произошли тектонические сдвиги на уровне философии. Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, наконец принятое. В частности, мы уже получаем артиллерию калибра 155 мм. В общем, переход - это ключевое слово встречи в Рамштайне. Переход, который начался более 30 лет назад и сейчас близится к финальной фазе, - считает Резников.

По словам министра, Украина уже получает артиллерию калибра 155 мм, и постепенно это обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО.