ВОЙНА В Украине В Украине уже внедрено больше стандартов НАТО, чем в некоторых государствах-членах Альянса

2024-02-02 22:12

Министерство обороны, Вооруженные силы Украины и другие составляющие сектора безопасности и обороны с декабря 2023 по январь 2024 года ввели еще 18 стандартов НАТО. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Речь, в частности, о стандартах защиты войск и обучения военно-морских сил по связи, коммуникационных и информационных систем и транспортного обеспечения.

Украина по собственной инициативе ввела стандарты, касающиеся навигационно-гидрографической поддержки, водолазной деятельности и горюче-смазочных материалов.

В Минобороны, ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны введено 315 стандартов НАТО:





192 (88% от запланированного) - в рамках целей партнерства Украина - НАТО, являющихся первоочередными стандартами Альянса,

123 - по собственной инициативе, вне целей партнерства.

В НАТО имеется 1135 стандартов. Таким образом, в Силах безопасности и обороны Украины уже введено около 28% от общего количества.

Замминистра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк отметил, что это больше, чем принято в некоторых государствах-членах НАТО, присоединившихся на последней волне расширения Альянса.